Coppa Italia | Lazio - Mantova, data e orario dei trentaduesimi: quando si gioca

24.06.2026 17:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Coppa Italia | Lazio - Mantova, data e orario dei trentaduesimi: quando si gioca
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In virtù del nono posto in campionato dello scorso anno, nella prossima stagione la Lazio ripartirà dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia. L'avversario sarà il Mantova: la Lega Serie A ha pubblicata data e orario del match che si disputerà all'Olimpico. Di seguito tutti i dettagli.

Lazio - Mantova, domenica 16 agosto ore 21:15 (Italia 1).

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.