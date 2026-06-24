Preziosi e i voti ai presidenti della Serie A: "Cairo 3, De Laurentiis 4 e Lotito..."
Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia l’ex patron del Genoa Enrico Preziosi ha dato i suoi personali voti ai presidenti della Serie A.
"Galliani è un amico, voto 9. Cairo 3 ed è già troppo. Lotito darei la sufficienza. Cellino anche lui un 6, non di più. Zamparini 7,5. A Moratti do 9 anche a lui. Moggi... Luciano è un amico, 7. Sensi è un 9. Berlusconi 10. Andrea Agnelli, gli voglio bene quindi gli do 8. A Elkann 6".
Chi invece non gli va proprio a genio è Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli: “Voto 4 meno meno. Mi è antipatico, è spocchioso. Professionalmente applausi ma non ci andrei mai a cena”.
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