Lazio, rinnovato il contratto di un giovane esterno: le ultime
25.06.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha deciso: rinnovato il contratto di Raul Avram. L’esterno classe 2008 ha firmato un nuovo accordo con la società biancoceleste fino al 2029. Il calciatore romeno, convocato negli ultimi mesi anche dall’Under 19 della sua nazionale, è arrivato a Formello solo l’estate scorsa dall’Urbetevere, giocando ben 32 partite (82% da titolare). Ora, come riportato da Gazzetta Regionale, continuerà a giocare con la Lazio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.