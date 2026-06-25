Calciomercato, il Como ha tempo fino a lunedì per Nico Paz: Inter alla finestra
Retroscena sugli accordi tra Real Madrid e Como relativi al futuro di Nico Paz. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Como avrà infatti tempo fino a lunedì - ovvero all'apertura del calciomercato - per decidere se versare o meno i 60 milioni di euro necessari a tenere in squadra il fantasista argentino, con ulteriore ricompra a 80.
Se il Como farà passare questa scadenza, il Real Madrid verserà 10 milioni di euro per riscattare Nico Paz e a quel punto aspetterà offerte dal mercato. A differenza che per il Como, per gli altri club 60 milioni sono una base d'asta: l'obiettivo di Florentino Perez è alimentare un'asta internazionale.
Alla finestra c'è l'Inter: oltre ai buoni rapporti, il club nerazzurro potrebbe proporre al Real una formula che consenta agli spagnoli di mantenere il controllo sul futuro di Nico. Se invece scendessero in campo le big di Premier League, non ci sarebbe storia a livello economico.