Primo incontro ufficiale Malagò-Abodi: al centro le future strategie
25.06.2026 19:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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È cominciato poco dopo le 19 l'incontro tra il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò. L'appuntamento è in corso negli uffici del ministro ed è il primo incontro ufficiale dopo l'elezione dell'ex n.1 del Coni alla presidenza della Federcalcio avvenuta lunedì 22 giugno.
Al centro del confronto, le future strategie per il rilancio del calcio italiano dopo la fallita qualificazione al mondiale e le conseguenti dimissioni di Gabriele Gravina. Lo riporta l'Ansa.