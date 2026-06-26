Calciomercato Lazio | Liberali, il Torino tenta lo scatto: contatti avviati
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quanta concorrenza per Mattia Liberali. Il classe 2007 è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A: il Sassuolo è stato il primo club ad interessarsi, ora sulle sue tracce ci sono anche Bologna, Fiorentina, Como, Lazio e Torino.
Proprio i granata tentano il sorpasso sulle concorrenti puntando sull'ottimo rapporto tra Liberali e Abate. Il nuovo allenatore del Torino, infatti, lo ha allenato già nelle giovanili del Milan. Il club già si sta muovendo: secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha già avviato i primi contatti con il Catanzaro.
Per assicurarsi Liberali sarebbe sufficiente versare nelle casse del Catanzaro i 6 milioni di euro della clausola rescissoria (il Milan ha il 50% sulla futura rivendita). In alternativa, il club calabrese è disposto a trattare sulla base di 8 milioni con pagamento dilazionato.