Mondiali 2026 | Haaland sfida Mbappé: il programma della giornata
26.06.2026 13:00 di Simone Locusta
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Nella giornata di oggi 26 giugno si sono decise le sorti del Gruppo F e del Gruppo D, con Olanda, Giappone, Stati Uniti e Australia che sono passate ufficialmente alla fase successiva del torneo piazzandosi nelle prime due posizioni dei rispettivi gironi.
Restano ancora due sfide: Senegal - Iraq, per provare a sperare ancora in una qualificazione da terzo posto del girone, e Norvegia - Francia, con Haaland e Mbappé che si sfideranno per il primo posto. Di seguito il programma.
NORVEGIA - FRANCIA (Ore 21:00)
SENEGAL- IRAQ (Ore 21:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.