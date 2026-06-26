Calciomercato Lazio | Per il sostituto di Romagnoli servono due cessioni: la situazione
RASSEGNA STAMPA - L'addio di Alessio Romagnoli è ormai a un passo: manca soltanto l'ufficialità del trasferimento all'Al-Sadd, attesa dopo le visite mediche di inizio luglio. Più incerta, invece, la situazione di Mario Gila, conteso tra le voci di mercato che lo accostano al Napoli e la volontà della Lazio di trattenerlo. Proprio dalle loro situazioni dipenderanno le prime mosse del club in entrata.
La cessione di Romagnoli, scrive il Corriere dello Sport, permetterebbe ai biancocelesti di liberare circa 8 milioni di euro tra incasso del cartellino e risparmio sull'ingaggio, cifra che verrebbe reinvestita per un nuovo difensore. L'idea è quella di affiancare a Provstgaard, ritenuto pronto per un ruolo importante, un profilo giovane ma già affidabile, con il pieno gradimento di Gennaro Gattuso.
Il nome in cima alla lista resta quello di Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Il centrale spagnolo, classe 2005 e cresciuto nel Barcellona, convince l'allenatore, ma la richiesta di almeno 10 milioni di euro rappresenta il principale ostacolo. Per questo serviranno anche altre cessioni, a partire da quella di Ivan Provedel, vicino all'Inter.
Tra le alternative ci sono Arnau Martinez del Girona, acquistabile grazie a una clausola da 8 milioni, e Diego Coppola, di proprietà del Brighton e desideroso di tornare in Italia dopo il prestito al Paris. Prima di affondare il colpo, però, la Lazio dovrà completare le uscite: oltre a Romagnoli, Gila e Provedel, sono sul mercato anche Lazzari, Pellegrini e Cancellieri. Solo allora il mercato in entrata potrà davvero decollare.