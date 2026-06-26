Lotito - Reggina, è il giorno del closing: allenatore e ds i prossimi passi
RASSEGNA STAMPA - Lotito e Ballarino, in piena contestazione da parte dei rispettivi tifosi, nella giornata di oggi firmeranno il closing per la Reggina. L’appuntamento, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è in programma per metà pomeriggio in uno studio notarile della Capitale. Il patron della Lazio acquisterà il club calabrese per 1,5 milioni di euro ed è pronto a investirne 2,5 per la costruzione di una squadra che possa raggiungere in un lampo la promozione in C.
Dopo le firme, l’annuncio. A meno che non si decida di posticiparli. Lotito, prosegue il quotidiano, dovrebbe acquisire la Reggina con una società a lui riconducibile e non più del figlio Enrico. Un iter, nel caso, diverso rispetto a quello seguito per la Salernitana. Il numero uno biancoceleste però, non sarà il presidente e deve decidere se nominarne uno - il figlio è stato un forte candidato - oppure affidarsi a un amministratore unico. In quest’ultimo caso dovrebbe occuparsi solo di trovare un direttore sportivo e non anche quello generale.
Il nome in ballo è quello di Carlo Susini, vecchia conoscenza ai tempi della Salernitana, ma si stanno valutando anche altri profili. Il nuovo ds dovrà poi nominare anche l’allenatore considerando che Torrisi - attuale tecnico - è in scadenza. Il rinnovo fino al 2027 non è contrattualizzato. E dunque, Lotito dovrà ricostruire società e squadra da capo.
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