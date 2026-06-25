"Rigiocherei la finale senza Taylor": Mourinho ancora mastica amaro
25.06.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nel podcast 'Beast Mode On' dell'ex calciatore inglese Adebayo Akinfenwa, José Mourinho è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina della Roma. L'ora tecnico del Real Madrid ha svelato quale partita vorrebbe rigiocare: la sua scelta è ricaduta sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia, che ancora non è riuscito a dimenticare. Di seguito ciò che ha detto: "La partita che vorrei rigiocare? La finale di Europa League contro il Sivigilia ma con un altro arbitro, non con Anthony Taylor".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.