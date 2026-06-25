NEWS | Roma, rubano carte dei Pokemon e di One Piece: il bottino è incredibile
25.06.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un bottino da veri maestri quello messo a segno da alcuni malviventi in zona San Giovanni a Roma. I ladri, come riporta Il Messaggero, hanno agito indisturbati in pieno giorno e, armati di fiamma ossidrica, hanno aperto la cassaforte dove però non c’erano i classici gioielli ma delle preziose carte da gioco... <<< MAXI FURTO A ROMA >>>
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