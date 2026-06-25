Calciomercato Lazio | Coppola si offre a Formello: ipotesi per un prestito
RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua la sua caccia al centrale di difesa. Definito l'addio di Romagnoli e in attesa di conoscere il futuro di Gila, i biancocelesti hanno bisogno di almeno un sostituto e continuano a sondare profili giovani e a basso costo.
Il nome in pole è quello di Diego Coppola, classe 2003 di prorietà del Brighton. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore si sarebbe offerto alla Lazio e dei colloqui sarebbero in corso per provare a chiudere per il suo arrivo in prestito.
All'orizzonte, poi, restano Arnau Martinez e Sergi Dominguez, già da tempo nella lista dei desideri biancoceleste. Il mercato a saldo zero, però, impone di muoversi con cautela e il prezzo dei cartellini dei due spagnoli resta complicato da coprire con le cessioni.