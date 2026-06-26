Lazio | Cataldi non si ferma: lavoro no-stop per tornare a disposizione di Gattuso
RASSEGNA STAMPA - Niente vacanze per Danilo Cataldi, che sta sfruttando la pausa estiva per accelerare il recupero dall'operazione alla pubalgia e farsi trovare pronto agli ordini di Gennaro Gattuso. Il cambio in panchina rappresenta una nuova occasione per il centrocampista, deciso a conquistarsi spazio fin dal ritiro. Il possibile passaggio al 4-2-3-1 non rappresenta un problema: Cataldi conosce bene il sistema, già utilizzato ai tempi della Fiorentina e con Pioli.
La pubalgia lo aveva costretto a chiudere in anticipo la scorsa stagione, facendogli saltare la finale di Coppa Italia contro l'Inter e il derby con la Roma. Per mesi aveva stretto i denti, anche a causa delle assenze di Rovella, fino alla decisione di operarsi a fine maggio a Barcellona. Da allora il regista segue un programma di riabilitazione tra Formello e allenamenti personalizzati, con l'obiettivo di rientrare già per l'inizio del ritiro estivo.
Il raduno è fissato per il 9 luglio, mentre la preparazione partirà il 13: come fa sapere il Corriere dello Sport, Cataldi potrebbe avere bisogno di qualche giorno in più prima di unirsi al gruppo, ma Gattuso conta di riaverlo al più presto per valutarlo insieme ai compagni.
In mezzo al campo la concorrenza sarà alta, con Rovella e Taylor a contendersi due maglie da titolare. Oltre al valore tecnico, Cataldi rappresenta anche uno degli ultimi simboli della lazialità nello spogliatoio dopo l'addio di Romagnoli. Il suo contratto scade nel 2027 e, insieme a Patric, è tra i candidati a un possibile rinnovo. Nel frattempo, la sua priorità resta una sola: tornare al meglio e mettersi a disposizione della Lazio.