Calciomercato Lazio | Provedel - Inter, l'affare è quasi concluso: cosa manca
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nella lista dei partenti, tra i big, c’è anche il nome di Provedel. Il portiere ha deciso di concludere la sua esperienza alla Lazio e di iniziarne una nuova altrove. L’Inter è la sua prossima destinazione.
La trattativa, ricorda il Corriere dello Sport, è in fase avanzata e manca pochissimo per arrivare alla conclusione. Il club ha già l’accordo col giocatore, manca però il via libera di Lotito per concretizzare il trasferimento. I nerazzurri attendono, dopo la vicenda di Palestra non hanno intenzione di dare nulla per scontato. Sono ore di riflessione in Viale Liberazione, la società sta valutando le prossime mosse.
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