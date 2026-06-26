Calciomercato Lazio | Coppola prende quota, Lucca resta un'idea: le ultime
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si sta muovendo sul mercato ma non potrà affondare colpi se prima non finalizzerà qualche cessione. Nel frattempo, spiega il Messaggero, Asp Jensen resta in attesa che i biancocelesti trovino l'intesa con il Bayern Monaco: con il giocatore, infatti, l'accordo è già stato raggiunto. Per sostituire Alessio Romagnoli, invece, prende quota la pista che porta a Diego Coppola. I contatti con il Brighton sono continui e gli inglesi potrebbero aprire a un prestito con diritto di riscatto. Al momento, però, il centrale italiano resta dietro a Sergi Dominguez e Arnau Martinez, soprattutto per motivi legati ai costi dell'operazione.
Sul fronte delle uscite, Matteo Cancellieri continua ad avere estimatori: oltre alla Fiorentina, anche il Torino segue con interesse l'esterno biancoceleste. L'arrivo di Kaiki al Como ha momentaneamente rallentato la trattativa per Luca Pellegrini, ma l'operazione potrebbe riaprirsi nelle prossime settimane.
In attacco, invece, resta da monitorare la situazione di Dia, principale candidato a una possibile cessione in caso di nuovi innesti. Più complicata appare la partenza di Ratkov: trovare un club disposto a investire almeno 13 milioni di euro per un giocatore che ha trovato poco spazio non sarà semplice. Se il serbo dovesse comunque salutare, racconta il quotidiano, Gattuso potrebbe tornare a chiedere Lorenzo Lucca, profilo molto gradito insieme a Marin qualora Mario Gila venisse ceduto al Napoli.