Calciomercato Lazio | Gila fa gola a mezza Serie A: la società spera nell'asta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a rifondare il reparto arretrato. Con Alessio Romagnoli ormai destinato all'Al Sadd e Mario Gila sempre più al centro delle attenzioni del mercato, il direttore sportivo Angelo Fabiani, insieme a Gennaro Gattuso, è chiamato a ricostruire una difesa che nelle ultime stagioni aveva trovato nel tandem italo-spagnolo il suo punto di forza.
Per Romagnoli la cessione è ormai definita, mentre su Gila continua a muoversi il mercato. Il Napoli resta in prima fila e ha già raggiunto un'intesa con il difensore, ma la Lazio, riporta la Repubblica, spera che si scateni un'asta. L'Atalanta prepara un'offerta da 20 milioni di euro, l'Inter potrebbe tornare alla carica qualora perdesse Solet, finito nel mirino dell'Atletico Madrid, mentre anche la Juventus valuta un possibile affondo, subordinato però ad alcune operazioni in uscita e in entrata.
Il club biancoceleste continua ad aspettare la proposta più vantaggiosa. Dall'eventuale cessione di Gila, infatti, il 50% dell'incasso dovrà essere riconosciuto al Real Madrid, al netto del valore residuo a bilancio del giocatore.