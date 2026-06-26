Calciomercato Lazio | Asp bloccato: si valutano anche altri profili

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio si sta muovendo per cercare di dare a Gattuso delle basi su cui costruire una squadra. Tra le priorità del tecnico, riporta la Gazzetta dello Sport, c’è quella di integrare la trequarti. Jonathan Asp Jensen, che rientra anche nella politica di ringiovanimento della rosa, è il primo obiettivo.

La trattativa è agevolata dal fatto che i procuratori sono gli stessi di Isaksen e Provstgaard, è stata raggiunta un’intesa di base col Bayern Monaco che lo ha sotto contratto fino al 2028. In termini economici si parla di 4 milioni di euro e - prosegue il quotidiano - dovrà essere precisata la percentuale sulla futura rivendita: tra il 30% o il 40%.

Il tecnico ha dato l’ok, ma ha mostrato la sua preferenza per qualcun altro: Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria. Anche il nome di Zaniolo è finito in orbita Lazio, il club attende da lontano sviluppi sulla sua posizione. Un obiettivo che, aggiunge il quotidiano, è particolarmente apprezzato dall’allenatore.

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