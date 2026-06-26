Lazio, Cardone: "Prima del raduno novità a Formello. Difesa? Arriveranno giovani, ma..."

26.06.2026 12:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Cardone: "Prima del raduno novità a Formello. Difesa? Arriveranno giovani, ma..."

Giulio Cardone, nel suo consueto intervento ai microfoni di Radiosei, ha parlato delle possibili novità in arrivo a Formello prima del 10 luglio, giorno del ritiro. Ecco allora le parole del giornalista di Repubblica, con un occhio anche al calciomercato

"C’è aria di novità in società, intendo anche a livello dirigenziale. La questione Peruzzi sta andando avanti, anche a livello sanitario cambierà qualcosa. Cose nuove ci saranno a Formello, prima del 10, giorno del raduno, mi aspetto vari cambi.

Romagnoli a breve svolgerà le visite con l’Al-Sadd, Gila credo andrà via; bisognerà assolutamente individuare i sostituti giusti. Nell’ottica di ringiovanire la rosa ci stanno i nomi di Coppola, Dominguez e Martinez; idem Rafa Marin. Sono tutti under 25, alcuni anche under 23. Uno di questi nomi credo arriverà, ma probabilmente ne servirebbero due.

In un mondo ideale a uno come Gila, l’anno dopo del suo arrivo, gli rinnovi il suo contratto. Ma qui concedo un attenuante perché all’epoca giocava poco”.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.