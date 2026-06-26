Lazio, data e orario della manifestazione contro la società: il comunicato - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Ecco di seguito il comunicato completo diffuso sui profili ufficiali del tifo organizzato biancoceleste:

"LIBERTÀ!!! "La libertà non è elargizione: è una conquista!" Giovedi 2 luglio alle ore 17:30 daremo vita alla più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane. INVITIAMO A PARTECIPARE:

Tutti gli abbonati che quest'anno, con un estremo atto d'amore, hanno sacrificato la propria presenza allo stadio nonostante abbiano pagato per assicurarsi il proprio posto. Chi si abbonerà ma è comunque contrario a questa società dimostrando con la presenza il proprio dissenso. Chi dice di non venire allo stadio da quando c'è questo presidente a dimostrare con la presenza il proprio dissenso. Invitiamo tutti: giovani, padri di famiglia, attori, giornalisti, cantanti, politici, calciatori, che si sentono imprigionati da quello che è, a tutti gli effetti, un "sequestro di tifoseria" ad uscire dalle retrovie ed esporsi!

*La manifestazione si svolgerà giovedì 2 luglio alle ore 17.30, partendo da ponte Milivio (lato piazzale Cardinal Consalvi) fino a piazzale Ankara (sotto lo Stadio Flaminio).

Dopo gli isterismi degli ultimi giorni tutti Noi abbiamo avuto il cuore abbagliato da una luce di speranza, senza però poter avere nulla di concreto o di tangibile. Non ci dobbiamo fermare, Noi dobbiamo continuare a fare il nostro dovere! Noi, i Laziali, dobbiamo scendere in piazza per tenere accesi i riflettori su questa "strage d'amore" che e' in atto ormai da 22 anni. Abbiamo il dovere morale di farci sentire, vedere, ed a questo punto, anche di farci contare! Non c'è futuro se non riprendiamo in mano le redini del nostro destino, bisogna comprendere che lottare per riconquistare la Liberta e l'atto minimo che dobbiamo a Noi stessi ed ai nostri padri.

Sfileremo in corteo partendo da ponte Milivio (lato piazzale Consalvi) fino a piazzale Ankara (sotto lo Stadio Flaminio) dove abbiamo deciso di allestire una piazza per regalare a tutti i laziali una serata di gioia e condivisione di quei valori che da sempre ci uniscono. Seppur questo signore stia provando in tutti i modi a distruggere il legame tra Noi e tra Noi e la Lazio, non dobbiamo dimenticarci quanto è importante per la nostra gente vivere momenti di Lazialita. Quello che lasciamo momentaneamente dentro lo stadio abbiamo il dovere morale di ricrearlo fuori, a difesa del futuro dei nostri piccoli Laziali e per rispetto dei nostri veterani.

Dibattiti,esibizioni artistiche, personaggi iconici del mondo Lazio, musica dal vivo e dj set in chiusura, tutto per dare ai tifosi una giornata si di dissenso, ma anche di amore e condivisione della Lazialita'. Non dimentichiamoci che il rancore verso questa società non può pareggiare l'amore per questa maglia e questa storia. A dispetto di quello che dicevano molti scettici,nessuna manifestazione svolta fino ad ora e' stata inutile, questo crediamo ormai sia evidente, oggi più che mai quindi, serve davvero la partecipazione di TUTTI! Indossa la tua maglia celeste, coloriamo Roma con i nostri colori, dimo-striamo, per l'ennesima volta, che i tifosi della Lazio il destino non lo subiscono!

IL DOMANI APPARTIENE A NOI!

AVANTI LAZIO! AVANTI LAZIALI!

I Gruppi del Tilo Organizzato".

La protesta dei tifosi laziali continua e si fa sempre più accesa. Dopo aver accennato nei giorni scorsi l'organizzazione di un evento importante per poter mostrare tutto il dissenso verso la società biancoceleste, il tifo organizzato annuncerà ufficialmente alle ore 12:00 la data del giorno della manifestazione e ulteriori dettagli utili.