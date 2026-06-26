Calciomercato Lazio, l'Atalanta piomba su Gila e intanto Hien preoccupa...
Gila è a l'uomo di mercato della Lazio. Il Napoli resta in prima fila e ha già raggiunto un'intesa con il difensore, e la Lazio spera che si scateni un'asta. In questo senso, ecco che l'Atalanta prepara un'offerta da 20 milioni di euro, con l'Inter che potrebbe tornare alla carica qualora perdesse Solet, finito nel mirino dell'Atletico Madrid.
Nel frattempo sulla sponda bergamasca, nel corso dell'ultima sfida vinta dalla Svezia contro il Giappone ai Mondiali, infatti, il difensore Isak Hien ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo per infortunio. Il giocatore si è fatto male durante un ripiegamento difensivo, uscendo dal campo zoppicando e aiutato dallo staff sanitario svedese.
Al termine della partita è stato visto utilizzare le stampelle e lasciare lo stadio su un'auto per andare a svolgere gli esami strumentali. "La situazione non sembra bella" si è limitato a commentare il ct Graham Potter nel corso del post partita.