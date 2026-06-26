Vieri: "Corradi alla Samp? Agli allenatori devi fare la squadra"
L’ex biancoceleste Bernardo Corradi è pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina della Sampdoria e di questo un altro ex Lazio, Christian Vieri, ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX.
“Agli allenatori devi fare la squadra, puoi prendere anche Guardiola alla Samp ma se non acquisti i giocatori giusti per la categoria faranno tutti fatica. Si dà sempre la colpa agli allenatori, ma purtroppo invece i tecnici sono solamente quelli che pagano i disastri fatti dalle società”.
“Bernardo è una delle persone più perbene e buone che io abbia conosciuto nella mia carriera nel calcio. Abbiamo un grande rapporto”.
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