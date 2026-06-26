Wimbledon 2026, Sinner: quando esordirà il numero uno al mondo
26.06.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce l’attesa per rivedere Jannik Sinner in campo nel prestigioso torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo farà il suo debutto lunedì 29 giugno alle 14.30 nella gara inaugurale del Centre Court e sfiderà Miomir Kecmanovic. L’azzurro al secondo turno affronterà uno tra il portoghese Borges e il qualificato Boyer mentre, al terzo turno uno tra Buse, Brooksby e Nava... <<< WIMBLEDON 2026 >>>
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