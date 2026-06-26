Calciomercato Lazio | Milan, fatta per Goncalo Ramos! Ora Gimenez...
26.06.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Milan avrà un nuovo centravanti. Il nuovo corso del club rossonero con Amorim in panchina inizia dall'acquisto di Goncalo Ramos. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il portoghese arriverà dal PSG per oltre 50 milioni di euro: sarà il colpo più costoso nella storia del club. Sicuramente prenderà posto al centro dell'attacco, dove attualmente c'è anche Santiago Gimenez. Da capire ora quale sarà il futuro del messicano, accostato anche alla Lazio nei mesi scorsi (ma è più un sogno che una trattativa vera e propria).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.