Ex Lazio | de Vrij lascia l'Inter: giocherà con il Panathinaikos
26.06.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Stefan De Vrij saluta l'Inter. Si chiude la carriera del difensore olandese in nerazzurro: ora passerà a parametro zero al Panathinaikos, con cui firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo a tre milioni di euro netti a stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex centrale della Lazio lascerà Milano dopo otto anni per iniziare una nuova avventura all'estero, lontano dall'Italia.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.