Calciomercato Lazio | La società ha deciso: ecco il futuro di Ratkov
26.06.2026 17:45 di Mauro Rossi
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Deciso il futuro di Petar Ratkov. A Formello sono sicuri: non partirà, ma rimarrà ancora alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la società biancoceleste punterà ancora sul centravanti serbo anche la prossima stagione. Arrivato lo scorso gennaio dal Salisburgo, dopo i primi mesi con Sarri in panchina, ora proseguirà il suo percorso nella Capitale sotto la guida di Gennaro Gattuso. Negli ultimi giorni si era parlato tanto di lui e dell'interesse di alcune squadre della Bundesliga. Ma almeno per i prossimi mesi non si muoverà dalla Lazio.