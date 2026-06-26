Calciomercato Lazio | Renzetti tra prestito e permanenza: la situazione
26.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Davide Renzetti resta alla Lazio. Nessun nuovo prestito dopo l'ultima stagione al Bra in C: a Formello giurano che il portiere rimarrà nella Capitale. Nelle ultime ore alcune voci lo vedevano vicino al Padova in Serie B, ma non sarà così. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, visti i problemi al ginocchio dell'ultima stagione di Furlanetto, il classe 2006 sarà promosso in prima squadra per fare il terzo dietro Motta e Mandas (con Provedel sempre più verso l'Inter). Salvo clamorosi dietrofront, quindi, farà parte della gerarchia di Gattuso tra i pali.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.