Calciomercato Lazio | Zaniolo, l'agente apre: "Aspettiamo delle opportunità..."

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Nicolò Zaniolo alla Lazio? Una suggestione che non ha trovato smentite e che, anzi, se vogliamo trova indirettamente conferme nelle parole dell'agente, Claudio Vigorelli, che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato la situazione tra il suo assistito e l'Udinese. In particolar modo, il procuratore ha sottolineato l'impossibilità di restare in Friuli a condizioni che non rispettano le promesse fatte al momento del riscatto.

LA SITUAZIONE - "La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce, come ho già detto, dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Sia prima che dopo l'acquisto dell'Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d'accordo".

STIPENDIO - "Se vuole uno stipendio simile a quello che aveva in Turchia? Assolutamente falso. Non si è trovato ancora un accordo ma stiamo negoziando su termini diversi, certamente più vicini ai parametri della realtà Udinese ma che rispecchino al contempo il valore tecnico di Nicolò".

SOLUZIONI - "Ogni momento può essere buono per trovare una soluzione, ma alle presenti condizioni è impossibile pensare di poter restare dove manca un accordo che soddisfa le parti. Il mercato è lungo e vedremo quali opportunità si presenteranno oltre all'Udinese.".