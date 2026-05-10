Gemitaiz racconta Falcone: "Vive le partite contro la Lazio come dei derby"
Durante l'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il noto rapper Gemitaiz ha parlato di Wladimio Falcone, portiere del Lecce e grande tifoso della Roma come lui, e del loro rapporto di amicizia. In particolare, ha raccontato due aneddoti con protagonista la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Falcone grande romanista. lui per esempio è venuto a casa mia a vedersi la partita con la Roma perché aveva giocato il giorno prima con la Lazio. Sia a me che a Madman ha portato la sua maglietta, poi Madman voleva pure quella di Baschirotto e ci ha portato pure quella. Lui è veramente troppo caruccio, so che è un sogno suo quello di venire alla Roma perché è romanista sfegatato e gli scrivo sempre "Vedrai che prima o poi...". Mi auguro anch'io che si avveri questo suo sogno come magari si è avverato per Pisilli, Zalewski e per tutti i calciatori romanisti che poi sono diventati calciatori della Roma. Si vive le partite contro la Lazio come dei derby, i laziali infatti lo odiano. I miei amici laziali infatti mi fanno "Oggi ci sarà Falcone, farà il fenomeno".