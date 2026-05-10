Gemitaiz racconta Falcone: "Vive le partite contro la Lazio come dei derby"

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Durante l'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il noto rapper Gemitaiz ha parlato di Wladimio Falcone, portiere del Lecce e grande tifoso della Roma come lui, e del loro rapporto di amicizia. In particolare, ha raccontato due aneddoti con protagonista la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Falcone grande romanista. lui per esempio è venuto a casa mia a vedersi la partita con la Roma perché aveva giocato il giorno prima con la Lazio. Sia a me che a Madman ha portato la sua maglietta, poi Madman voleva pure quella di Baschirotto e ci ha portato pure quella. Lui è veramente troppo caruccio, so che è un sogno suo quello di venire alla Roma perché è romanista sfegatato e gli scrivo sempre "Vedrai che prima o poi...". Mi auguro anch'io che si avveri questo suo sogno come magari si è avverato per Pisilli, Zalewski e per tutti i calciatori romanisti che poi sono diventati calciatori della Roma. Si vive le partite contro la Lazio come dei derby, i laziali infatti lo odiano. I miei amici laziali infatti mi fanno "Oggi ci sarà Falcone, farà il fenomeno".