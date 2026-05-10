Serie A, Douvikas stende il Verona: il Como vola in Europa
10.05.2026 14:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Douvikas regala l'Europa al Como. Il 13° gol in campionato del centravanti greco piega il Verona e permette ai lariani di centrare per la prima volta nella storia una qualficazione alle coppe europee. Ormai sicura di rientrare tra le prime sei posizioni, la squadra di Fabregas non vuole smettere di sognare e, nelle ultime due giornate rimaste da giocare, proverà a strappare un pass per la prossima edizione della Champions League.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.