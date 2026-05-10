Roma-Lazio, è attesa per la data: ma un'ipotesi è sempre più concreta
Il derby Roma-Lazio, in programma il 17 maggio, potrebbe subire un cambiamento di data a causa di una serie di incognite logistiche e di sicurezza. L'ipotesi iniziale era quella di anticipare la partita alla tarda mattinata per evitare che l'Olimpico fosse occupato quasi in contemporanea con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico, che vedrà scendere in campo Jannik Sinner, impegnato nel tentativo di conquistare il primo titolo romano.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, si farebbe sempre più concreta la possibilità di disputare il derby Roma-Lazio lunedì 18 maggio alle ore 18:00, il giorno dopo la finale degli Internazionali di tennis. In questo modo, si eviterebbe quella contemporaneità che eviterebbe problemi di ordine pubblico nell'afflusso e deflusso dallo stadio. La decisione definitiva verrà presa però soltanto nella giornata di martedì.
Queste le parole di alcuni giorni fa del Questore di Roma Roberto Massucci: "Non serve essere esperti di sicurezza per capire che sarebbe meglio che non ci sia la sovrapposizione. Ma ciò nonostante, noi siamo capaci di fare qualsiasi cosa, anche gestire insieme due eventi di tale portata. La prossima settimana, messe insieme le esigenze di tutti, si deciderà".