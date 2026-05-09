Lazio, Sarri a Dazn: "Bisogna andare dentro e menare la partita"
09.05.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Poco prima del fischio d'inizio del match tra Lazio e Inter il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Come ho preparato questa gara? Come se le prossime due non ci fossero. Bisogna andare dentro e menare la partita".
"Rovella è in crescita, ha bisogno di minuti. Pedro in settimana è stato bene, poi ieri c’è stata la contusione di Zaccagni che non sarà in campo e quindi andrà lui".
"Sensazioni su Zaccagni? Positive, la risonanza è negativa quindi solo una botta forte e dovrebbe farcela per mercoledì".
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