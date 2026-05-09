Derby, Giannini non si sbilancia: "La Roma ha bisogno di nove punti..."
09.05.2026 13:00 di Simone Locusta
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L'ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini, intervenuto durante l'evento "Foro Messaggero", non si è sbilanciato sul derby tra Roma e Lazio e pensa che i giallorossi non può permettersi di fare calcoli per la corsa alla Champions. Di seguito le sue parole riportate da Il Messaggero:
"La Roma ha bisogno di nove punti, basta. Prenderli tutti e nove sperando che la Juve sbagli".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.