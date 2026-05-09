Roma - Lazio, Caldara sul derby: "Sarà decisivo, vi spiego perché"
09.05.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Intervistato dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Mattia Caldara ha parlato delle ultime giornate di campionato e della lotta alla Champions League, che vede in corsa anche la Roma di Gasperini. Proprio su questo si è soffermato sul derby della Capitale contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
“Il Milan ce la farà. Per l’altro posto testa a testa tra Roma e Juventus. I bianconeri hanno sprecato una grande occasione contro il Verona: una partita come quella, la Juve non può pareggiarla... Per i giallorossi sarà decisivo il derby”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.