Hernanes sicuro: "Tornerei alla Lazio! Non sarei dovuto andare via..."
27.06.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Hernanes è stato protagonista dell'ultima puntata del podcast Scontro Diretto, dove ha parlato del suo passato da calciatore in Serie A. In particolare è tornato sulla sua esperienza sulla maglia della Lazio, dove tornerebbe di corsa. Di seguito le sue parole: "Tornerei alla Lazio, perché sarei potuto rimanere a vita. A Roma si sta troppo bene: i laziali sono molto calorosi, un po' simili a noi brasiliani. Lì stavo benissimo. E quando riesco a rientrare a Roma è sempre una cosa meravigliosa".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.