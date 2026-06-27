Reggina, Cannizzaro: "Lotito è entusiasta e già al lavoro per la squadra"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Lotito ha acquistato la Reggina. Il presidente della Lazio è il nuovo proprietario del club amaranto, come si legge all'interno dell'ultimo comunicato ufficiale. Di ritorno da Roma, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla trattativa ai microfoni dei cronisti presenti. Di seguito le sue parole.

“Sono molto contento che sia finita così, ma non poteva andare diversamente. È stata una trattativa complessa, legata a tecnicismi che sono stati serenamente superati grazie all’intelligenza e alla professionalità delle parti. Ringrazio Lotito per la disponibilità dimostrata sin da subito. È entusiasta, carichissimo e già al lavoro per formare l’organigramma e la squadra".

"Ballarino? Con lui abbiamo capito che questo era un obiettivo da perseguire insieme. Ringrazio lui e la struttura uscente per aver gettato basi solide. Noi ora puntiamo a un progetto credibile e forte. Un progetto visionario, futuristico, che non è solo sportivo ma sociale, culturale e di appartenenza. Deve riportare la nostra squadra ai livelli che merita. Ho detto che, qualora avessi vinto le elezioni, dal giorno dopo mi sarei occupato di questo dossier. Così ho fatto. L’obiettivo è raggiunto e credo sia contenta l’intera città. Adesso andiamo tutti a tifare Reggina”.

"Le nostre strutture? Ci faremo trovare pronti. Non possiamo permettere che i nuovi acquirenti rimangano spiazzati. Da domani mattina sarò al lavoro per garantire che tutto sia a posto. Come ho convinto Lotito? Gli ho detto che Reggio è la città più bella del mondo e lui ci ha creduto. Ho detto la verità, e il sindaco dice sempre la verità”.