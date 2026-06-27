Lazio, Peruzzi a un passo dal ritorno: sarà il nuovo direttore tecnico
RASSEGNA STAMPA - Dopo il ritorno di Sarri un anno fa, seppur già concluso, la Lazio è pronta ad accogliere anche un altro ex, Angelo Peruzzi. L'ex portiere biancoceleste è sempre più vicino a un nuovo ingresso in società nel ruolo di direttore tecnico, come riporta il Messaggero. Il 56enne ha già avuto un incontro con Claudio Lotito, manifestando la propria disponibilità a tornare a Formello. Ora si attende soltanto l'ultimo via libera del presidente per definire l'accordo.
Peruzzi conosce bene l'ambiente laziale: ha difeso la porta della Lazio per sette stagioni e, tra il 2016 e il 2021, ha ricoperto l'incarico di club manager. La società sarebbe pronta a proporgli un contratto di un anno, con una chiara suddivisione delle responsabilità all'interno dell'organigramma.
Fin dal suo primo ingresso in dirigenza aveva chiarito quale sarebbe stato il suo ruolo, quello di punto di riferimento tra spogliatoio e società, senza il compito di fare da intermediario con la tifoseria. Nonostante il rapporto si fosse interrotto tra qualche attrito, Peruzzi non ha mai nascosto il legame con i colori biancocelesti, ribadendo più volte di essere disposto a fare un'eccezione pur di tornare alla Lazio.
A favorire la fumata bianca c'è anche l'ottimo rapporto con Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico spinge infatti per l'arrivo di una figura esperta, già perfettamente inserita nelle dinamiche di Formello e capace di rappresentare un punto di riferimento per squadra e società.