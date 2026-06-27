Lazio, Noslin si allena prima del raduno: il lavoro è già cominciato
RASSEGNA STAMPA - Per Tijjani Noslin le vacanze sono già finite. Come fa sapere il Corriere dello Sport, l'attaccante olandese ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione, seguendo un programma di allenamenti personalizzati prima del raduno di Formello.
Come mostrato sui propri profili social, l'attaccante si sta allenando quotidianamente insieme ad altri calciatori sotto la guida del connazionale Jordy van Geet, fondatore dell'agenzia "1on1 by Jordy", specializzata in sedute individuali che riproducono situazioni di gara. Nei video pubblicati, Noslin lavora soprattutto sulle conclusioni a rete, partendo nella maggior parte delle esercitazioni dalla corsia di sinistra.
Una scelta che non sembra casuale. È proprio su quella fascia, infatti, che Gattuso potrebbe impiegarlo come prima alternativa a Zaccagni. Dopo una stagione vissuta tra luci e ombre, l'olandese è chiamato a rilanciarsi e a conquistare la fiducia del nuovo tecnico.
L'estate rappresenta quindi un passaggio decisivo per il classe 1999, determinato a ritrovare brillantezza e continuità. La preparazione è già iniziata: Noslin vuole presentarsi al ritiro nelle migliori condizioni e giocarsi al massimo le proprie carte in maglia biancoceleste.