Lazio, cresce l'attesa per il 2 luglio: terza estate consecutiva di protesta

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RASSEGNA STAMPA - L'attesa ora è tutta per giovedì prossimo, 2 luglio, quando si capirà quale sarà la risposta del popolo biancoceleste. Per il terzo anno consecutivo i tifosi della Lazio sono pronti a ritrovarsi nelle strade del centro di Roma per far sentire la propria voce, mentre sui social continua a crescere il sostegno all'iniziativa.

Tra i messaggi più condivisi spicca quello del cantante e tifoso laziale Briga, che ha scritto: "Libertà che ho nelle vene". Su Instagram sono tanti gli appelli alla partecipazione: "Tifosi e innamorati della Lazio, questa manifestazione è fondamentale. Dobbiamo dare un altro segnale forte e chiaro". E ancora: "Tutti presenti, laziali. Insieme, sempre uniti". Non manca l'orgoglio per la compattezza dimostrata dalla tifoseria. "È solo l'inizio, nessun'altra tifoseria ha mai portato avanti iniziative con questa continuità e questo rispetto per la maglia", scrivono alcuni sostenitori. Dall'account della Curva Nord alle radio tematiche, passando per le pagine dedicate al mondo biancoceleste, il messaggio è uno solo: «Non vedo l'ora di tornare a sventolare la nostra bandiera».

C'è anche chi, a causa del lavoro o della distanza, non potrà essere presente ma ha voluto comunque manifestare la propria vicinanza: "Il mio cuore sarà lì. Fate sentire anche la mia voce e rappresentate chi non può esserci". E a chi ha criticato la scelta del giorno della manifestazione, altri tifosi hanno replicato con decisione: "L'evento andrà avanti fino a tardi, finite di lavorare e venite. Niente scuse". Per molti, infatti, esserci è ormai considerato un vero e proprio dovere.