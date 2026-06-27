Verona, Bega conquista i social: l'incredibile somiglianza con Guendouzi
27.06.2026 13:00 di Christian Gugliotta
Il Verona ha messo a segno il primo colpo del suo calciomercato estivo. Si tratta di Leorat Bega, centrocampista svizzero in arrivo dallo Stade Nyonnais. Mentre il club ufficializzava l'arrivo del classe 2003, sui social si sono scatenati i commenti di numerosi tifosi, gialloblù e non solo.
Il motivo? La grande somiglianza di Bega con Matteo Guendouzi, principalmente dovuta all'inconfondibile chioma riccia che ha sempre contraddistinto l'ex Lazio. "Grande acquisto Guendouzi", "Here we go Guendouzi", "Mi pareva Guendouzi". Il nuovo acquisto del Verona non è ancora mai sceso in campo, ma i suoi capelli gli hanno già permesso di finire sotto i riflettori.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.