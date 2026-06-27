Bari celebra Protti: anche i tifosi della Lazio presenti al San Nicola - VIDEO
Bari abbraccia per l'ultima volta Igor Protti. Nella giornata di venerdi 26 giugno, il San Nicola ha dato l'ultimo omaggio al bomber che ha vestito la maglia del Bari dal 1992 al 1996. Una serata emozionante in onore dello "Zar", al quale è stata persino intitolata la Curva Nord.
L'ultimo saluto di Bari ha visto come protagonisti molti ex giocatori biancorossi, presenti sul terreno di gioco del San Nicola per ricordare Protti e per accompagnare nell'ultimo viaggio verso la Curva: infatti, uno dei momenti più toccanti è stato l'ingresso sul terreno di gioco dell'urna con le ceneri di Protti, accompagnata dai familiari e collocata al centro del campo su un apposito palco, prima di essere portata sotto la Curva Nord, accanto alla storica maglia dell'ex capitano.
Come riporta Contropiede.it, anche i tifosi della Lazio erano presenti all'evento, un grande gesto per onorare colui che è stato anche un bomber biancoceleste. Di seguito il video.