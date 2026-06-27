Calciomercato Lazio | Doppia pista Lucca - Piccoli: si cerca l'occasione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha chiesto un centravanti per la nuova Lazio che verrà. In cima alla lista dell'ex ct dell'Italia c'è Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 tornato a Napoli dopo il prestito al Nottingham Forrest.
L'ex Udinese può rientrare nell'operazione che porterebbe Mario Gila al Napoli, ma non è scontato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa per Lucca può diventare slegata da quella per il centrale spagnolo, basandosi su un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 18 milioni di euro. La Lazio riflette, anche per i 2,5 milioni di euro d'ingaggio che guadagna il centravanti.
Non solo Lucca, la Lazio guarda anche altrove. Il piano B, sempre secondo il quotidiano, è Roberto Piccoli della Fiorentina. Una pista parallela che il club biancoceleste sta valutando sempre con la formula del prestito. Piccoli risponde all'identikit, la Fiorentina, che lo aveva pagato 25 milioni di euro l'estate scorsa dal Cagliari, può liberarlo in caso di permanenza di Kean.
Aiutaci a crescere su Google: aggiungi LaLazioSiamoNoi.it tra le tue fonti preferite.