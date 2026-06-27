Lazio, Orsi sicuro: "La squadra è fatta per Gattuso. Ecco cosa manca"
27.06.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Intervenuto in collegamento a Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato della nuova Lazio di Gennaro Gattuso. In particolare ha espresso il suo pensiero sulla squadra e sulla costruzione della rosa che dovrà fare la società sul mercato. Di seguito le sue parole.
“La squadra è fatta per giocare come vuole Gattuso, con ripartenze e velocità. La Lazio parte da una base media, in mezzo al campo mi sembra una squadra importante. Con un centravanti di qualità diventa buono anche l’attacco. La difesa è da rifare, i terzini ci sono ma a me non convincono. Terrei Tavares, ma a destra serve un titolare“.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.