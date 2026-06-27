Calciomercato Lazio | Asencio, aumenta la concorrenza: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle ultime ore è stata lanciata un'indiscrezione dalla Spagna: la Lazio sarebbe interessata a Raul Asencio del Real Madrid. Visto l'addio di Romagnoli, e probabilmente anche di Gila, a Formello si starebbero guardando intorno per trovare un nuovo difensore. Con l'arrivo di Konaté a parametro zero, il centrale potrebbe lasciare i Blancos in estate: la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e già diversi club sarebbero interessati. Come riportato dal portale spagnolo bernabeudigital.com, infatti, oltre ai biancocelesti, su di lui ci sarebbero anche Galatasaray, Besiktas, Everton e Milan. La società di Madrid però deve ancora prendere una decisione definitiva sul suo futuro, che arriverà nelle prossime settimane. Intanto per Asencio c'è la fila.