Tutti contro Bielsa, i tifosi (e non solo) stanno massacrando l’allenatore
Nel 2016 El Loco Bielsa sarebbe dovuto diventare il nuovo allenatore della Lazio. Il mancato rispetto degli accordi da parte della società aveva spinto, però, il tecnico argentino a fare un passo indietro e rinunciare all’incarico, dando vita di fatto al ciclo Inzaghi. A dieci anni di distanza da quel giorno il futuro di Bielsa torna a essere tema di discussione. Il commissario tecnico dell’Uruguay è stato individuato dai tifosi della Celeste come il maggior responsabile della clamorosa eliminazione della selezione sudamericana dal Mondiale. La sconfitta contro la Spagna ha costretto l’Uruguay a far ritorno a casa e oggi la sensazione è che sarà anche l’ultima partita sulla panchina della Nazionale, dopo il suo arrivo nel 2023. Sono tantissime le critiche nei suoi confronti, tra queste anche quelle di Lugano, difensore centrale ed ex capitano uruguaiano che lo ha accusato di non aver mai capito il contesto in cui si trovava.