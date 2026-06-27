PRIMAVERA | Lazio, ufficiale il calendario del campionato 2026/27
La Lega Serie A ha annunciato il calendario del campionato di Primavera 1 2026/27. La stagione della Lazio si aprirà a Lecce nel weekend del 22 agosto. Di seguito tutti gli impegni dei baby biancocelesti.
1ª giornata: Lecce - Lazio Primavera
2ª giornata: Lazio Primavera - Albinoleffe
3ª giornata: Lazio Primavera - Parma
4ª giornata: Cesena - Lazio Primavera
5ª giornata: Lazio Primavera - Juventus
6ª giornata: Bologna - Lazio Primavera
7ª giornata: Lazio Primavera - Inter
8ª giornata: Atalanta - Lazio Primavera
9ª giornata: Lazio Primavera - Sassuolo
10ª giornata: Cagliari - Lazio Primavera
11ª giornata: Lazio Primavera - Milan
12ª giornata: Empoli - Lazio Primavera
13ª giornata: Como - Lazio Primavera
14ª giornata: Lazio Primavera - Fiorentina
15ª giornata: Torino - Lazio Primavera
16ª giornata: Lazio Primavera - Verona
17ª giornata:Genoa - Lazio Primavera
18ª giornata: Lazio Primavera - Monza
19ª giornata: Roma - Lazio Primavera
20ª giornata: Lazio Primavera - Cesena
21ª giornata: Milan - Lazio Primavera
22ª giornata: Lazio Primavera - Atalanta
23ª giornata: Fiorentina - Lazio Primavera
24ª giornata: Lazio Primavera - Bologna
25ª giornata: Lazio Primavera - Cagliari
26ª giornata: Albinoleffe - Lazio Primavera
27ª giornata: Lazio Primavera - Lecce
28ª giornata: Inter - Lazio Primavera
29ª giornata: Lazio Primavera - Torino
30ª giornata: Parma - Lazio Primavera
31ª giornata: Sassuolo - Lazio Primavera
32ª giornata: Lazio Primavera - Roma
33ª giornata: Monza - Lazio Primavera
34ª giornata: Lazio Primavera - Empoli
35ª giornata: Juventus - Lazio Primavera
36ª giornata: Lazio Primavera - Como
37ª giornata: Verona - Lazio Primavera
38ª giornata: Lazio Primavera - Genoa