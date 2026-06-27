PRIMAVERA | Lazio, ufficiale il calendario del campionato 2026/27

27.06.2026 22:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, ufficiale il calendario del campionato 2026/27
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© foto di Federico De Luca 2026

La Lega Serie A ha annunciato il calendario del campionato di Primavera 1 2026/27. La stagione della Lazio si aprirà a Lecce nel weekend del 22 agosto. Di seguito tutti gli impegni dei baby biancocelesti.

1ª giornata: Lecce - Lazio Primavera

2ª giornata: Lazio Primavera - Albinoleffe

3ª giornata: Lazio Primavera - Parma

4ª giornata: Cesena - Lazio Primavera

5ª giornata: Lazio Primavera - Juventus

6ª giornata: Bologna - Lazio Primavera

7ª giornata: Lazio Primavera - Inter

8ª giornata: Atalanta - Lazio Primavera

9ª giornata: Lazio Primavera - Sassuolo

10ª giornata: Cagliari - Lazio Primavera

11ª giornata: Lazio Primavera - Milan

12ª giornata: Empoli - Lazio Primavera

13ª giornata: Como - Lazio Primavera

14ª giornata: Lazio Primavera - Fiorentina

15ª giornata: Torino - Lazio Primavera

16ª giornata: Lazio Primavera - Verona

17ª giornata:Genoa - Lazio Primavera

18ª giornata: Lazio Primavera - Monza

19ª giornata: Roma - Lazio Primavera

20ª giornata: Lazio Primavera - Cesena

21ª giornata: Milan - Lazio Primavera

22ª giornata: Lazio Primavera - Atalanta

23ª giornata: Fiorentina - Lazio Primavera

24ª giornata: Lazio Primavera - Bologna

25ª giornata: Lazio Primavera - Cagliari

26ª giornata: Albinoleffe - Lazio Primavera

27ª giornata: Lazio Primavera - Lecce

28ª giornata: Inter - Lazio Primavera

29ª giornata: Lazio Primavera - Torino

30ª giornata: Parma - Lazio Primavera

31ª giornata: Sassuolo - Lazio Primavera

32ª giornata: Lazio Primavera - Roma

33ª giornata: Monza - Lazio Primavera

34ª giornata: Lazio Primavera - Empoli

35ª giornata: Juventus - Lazio Primavera

36ª giornata: Lazio Primavera - Como

37ª giornata: Verona - Lazio Primavera

38ª giornata: Lazio Primavera - Genoa

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.