IL TABELLINO di Lazio Primavera - Cesena 1-2
Primavera 1 | 38ª giornata
Venerdì 15 maggio, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Cesena 1-2
Marcatori: Bordoni (11', L), Galvagno (30', C), Lantignotti (84', rig., C).
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari (80' Shpuza), Battisti, Milillo (56' Calvani), Farcomeni, Cuzzarella (80' Canali); Sulejmani (63' Elena), Sana Fernandes (56' Serra). A disp: Quadralli, Gelli, Marinaj, Trifelli, Montano, Boccardelli. All.: Francesco Punzi
CESENA (3-5-2): Gianfanti; Baietta, Ribello, Kebbeh; Biguzzi (62' Lantignotti), Poletti (85' Gjergji), Berti (85' Stucci), Amadori (62' Domeniconi), Marini; Papa, Galvagno (75' Frati). A disp.: Fontana, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Casadei. All.: Nicola Campedelli
Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: D'Ettorre - Scipione
NOTE
Ammoniti: Battisti (L), Milillo (L), Frati (C), Farcomeni (L).
Recupero: 0' p.t., 4' s.t.