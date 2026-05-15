IL TABELLINO di Lazio Primavera - Cesena 1-2

15.05.2026 13:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Primavera - Cesena 1-2

Primavera 1 | 38ª giornata

Venerdì 15 maggio, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Lazio Primavera - Cesena 1-2

Marcatori: Bordoni (11', L), Galvagno (30', C), Lantignotti (84', rig., C).

LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari (80' Shpuza), Battisti, Milillo (56' Calvani), Farcomeni, Cuzzarella (80' Canali); Sulejmani (63' Elena), Sana Fernandes (56' Serra). A disp: Quadralli, Gelli, Marinaj, Trifelli, Montano, Boccardelli. All.: Francesco Punzi

CESENA (3-5-2): Gianfanti; Baietta, Ribello, Kebbeh; Biguzzi (62' Lantignotti), Poletti (85' Gjergji), Berti (85' Stucci), Amadori (62' Domeniconi), Marini; Papa, Galvagno (75' Frati). A disp.: Fontana, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Casadei. All.: Nicola Campedelli

Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: D'Ettorre - Scipione

NOTE

Ammoniti: Battisti (L), Milillo (L), Frati (C), Farcomeni (L).

Recupero: 0' p.t., 4' s.t.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.