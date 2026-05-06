PRIMAVERA | Lazio, due turni di squalifica per un giocatore: il motivo
06.05.2026 12:45 di Christian Gugliotta
Archiviata la 36esima giornata del campionato di Primavera 1, il Giudice Sportivo si è pronunciato riguardo le sanzioni inflitte ai giocatori. Per le ultime due gare stagionali, la Lazio non potrà contare su Antonio Iorio, espulso al termine della sfida contro il Parma e sanzionato con due turni di squalifica per aver rivolto espressioni ingiuriose alla terna arbitrale.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
IORIO Antonio (Lazio): per avere, al 52° del secondo tempo, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.