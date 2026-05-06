Lazio, Cardone: "Sarri-Napoli pista concreta. Orario derby? Ecco quando si saprà"
Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha rivelato la data in cui verrà deciso l'orario del derby tra Roma e Lazio, soffermandosi poi su un eventuale passaggio di Sarri al Napoli. Queste le sue parole:
“Si deciderà il 12 maggio quando e a che ora si giocherà il derby, nel frattempo vanno avanti diversi confronti. Le autorità spingono per lo spostamento della gara, situazione complessa per la Lega vista la contemporaneità delle partite delle squadre che giocano per gli stessi obiettivi.
"Sarri-Napoli? Pista concreta, l’ipotesi di Conte in Nazionale e Sarri a sostituirlo a Napoli è concreta. Tuttavia, c’è un contratto fino al 2028 e il rapporto tra Lotito e De Laurentiis è sempre altalenante, non credo che Lotito lasci andare Sarri senza una richiesta di indennizzo quindi vedremo come andrà. Sono discorsi prematuri, anche perché deve essere ancora nominato il presidente della Federcalcio. Ma comunque le cose si stanno muovendo in questa direzione”.