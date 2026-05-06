Lazio, Oddi: "Tavares? Ogni volta che lo vedo giocare..."

06.05.2026 14:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Oddi: "Tavares? Ogni volta che lo vedo giocare..."

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare le ultime prestazioni della Lazio. L'ex difensore si è concentrato anche sulle prove di Nuno Tavares

TAVARES - "Veder giocare Tavares è un piacere, pochi sanno fare le cose che fa lui. In difesa anche è più attento, è migliorato molto. Su quella fascia è pericolosissimo per tutti e lo ha dimostrato anche lunedì. Ha qualità che pochi hanno, vanno sfruttate al massimo".

PARTITE - "Siamo tornati a fare belle partite e risultati in questa parte finale del campionato, quindi mi aspetto belle gare con l’Inter. Loro non avranno problemi di formazione, hanno la rosa titolare più forte della Serie A da anni e lo hanno dimostrato anche quest’anno. Comunque ripeto, al di là dei risultati, mi aspetto belle prove".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.