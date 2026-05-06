Lazio, Noslin spaventa anche Pedro: ha stravolto le scelte di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Attenzione Pedrito, perché ora ci prova anche Noslin. Il nuovo dodicesimo uomo della Lazio potrebbe non essere più lo spagnolo, ma un olandese che in questa stagione ha deciso di prendersi la scena e di recuperare quanto lasciato per strada negli ultimi mesi. Le polemiche per i 18 milioni di euro sborsati al Verona per acquistarlo oggi vanno in secondo piano quando subentra a partita in corso. Non che siano giustificati, ma quanto meno alleggeriti da prestazioni come quella di Cremona dove gli bastano due palloni in area di rigore per decidere il match e completare una rimonta che mancava, alla Lazio, da ottobre 2024.

I NUMERI DI NOSLIN DA SUBENTRATO - Noslin insidia Pedro perché dei suoi cinque gol stagionali, come riporta il Messaggero, cinque sono arrivati da subentrato. Tutti. Quattro in campionato (Lecce, due volte Parma e Cremonese) e uno in Coppa Italia (Bologna). Perfino il rigore procurato contro il Torino e l'assist per Isaksen dello Zini sono arrivati dopo una partenza dalla panchina. I numeri sono chiari: la media-gol di Noslin è di una rete ogni 218', la migliore dell'attacco della Lazio.

NOSLIN TITOLARE FINO ALLA FINE? - La Lazio scopre, quindi, un'arma in più? Forse non del tutto. Al termine della stagione, d'altronde, mancano appena 4 partite e Noslin merita di giocarle tutte da titolare. Nonostante l'impatto a partita in corso sia importante, contro Napoli e Atalanta (Coppa Italia) ha dimostrato che anche dal 1' sa fare la differenza. Al Maradona ha fatto impazzire Buongiorno, alla New Balance Arena ha tenuto impegnato Hien per 90'. E non tutti ci sono riusciti in questo campionato. TJ Noslin si candida per una maglia dal 1' anche in finale, come sottolinea sempre il Messaggero. Dopo Cremona per Maldini potrebbero essersi esauriti i bonus. Dal suo arrivo non c'è stata una partita in cui ha brillato e forse solo la Coppa Italia potrà salvare il suo futuro alla Lazio.